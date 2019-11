CHL, via libera all'acquisizione di Aplos

CHL

(Teleborsa) -dell'azienda, già annunciato nell'accordo sottoscritto in data 23 settembre 2019. CHL comunica che conseguentemente alle, relativamente al valore di Aplos, è stato determinato il nuovo prezzo dell'acquisizione, modificato l'accordo di investimento, superata la clausola sospensiva e fissato il termine del 30 aprile 2020 per l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria di CHL dell'aumento di capitale a servizio del conferimento Aplos.In data odierna, infatti, l'acquirente ha sottoscritto con i "Soci Storici" di Aplos, ovvero GM S.r.l., GSG S.r.l., Stefano Ribaldi, Stefano Sarcina Staffa, unLa Relazione di Stima ha evidenziato unQuesto, come descritto nel comunicato pubblicato in data 24 settembre 2019, costituisce condizione sospensiva per la realizzazione dell'operazione.Nonostante ciò, avendo CHL e i Soci Storici Aplos valutato il permanere dell'interesse alla creazione di sinergie commerciali e di una realtà industriale che raccolga il business sviluppato da Aplos e dal Gruppo CHL, le stesse parti hanno deciso di addivenire alla stipula dell'Addendum, il quale prevede la modifica del Valore Convenuto da 24euro a 8,994 euro come risultante dalla Relazione di Stima.Tenendo conto del nuovo valore convenzionalmente individuato dalle parti,nel caso in cui fossero conferite 65.781 azioni Aplos pari al 51% del relativo capitale sociale,, nel caso in cui fossero conferite 128.984 azioni Aplos, pari al 100% del relativo capitale sociale.Infine, le parti hanno convenuto che, qualora fosse necessario aggiornare ulteriormente la Relazione di Stima, il conferimento della Partecipazione verrà effettuato ad un valore per azione Aplos non superiore a quello risultante dalla Relazione di Stima come aggiornata, a condizione che tale valore non si discosti di oltre il 10% (in eccesso o in difetto) dal Valore Convenuto come modificato dall'Addendum, fermo restando che in caso di scostamenti eccedenti tale soglia, le Parti concorderanno in buona fede se procedere o meno all'esecuzione dell'operazione.Le parti hanno altresì convenuto ch, chiamata a deliberare sull’aumento di capitale a servizio del conferimento di AplosAl momento il titolo di CHL a Piazza Affari vive un rialzo dell'1,04%