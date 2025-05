Porto di Genova, via libera del MIT: 100 giovani assunti nella Culmv per rafforzare l’organico

(Teleborsa) - Il, ha dato il via libera al piano di– Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie - di Genova, autorizzando l'inserimento di 100 nuoviIl provvedimento punta anei prossimi anni e per far fronte alla crescente carenza di forza lavoro, causata anche dalle numerose uscite registrate nell’ultimo quinquennio.Attualmente,: una situazione che ha iniziato a incidere sulla flessibilità operativa.I nuovi ingressi, che non accederanno al riconoscimento delle giornate di mancato avviamento, saranno i. Il piano è stato giudicato congruo dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del MIT.