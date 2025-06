AATECH, raggiunto 100% sottoscrizioni di accordi vincolanti per acquisizione di Business Innovation Lab

AATECH

(Teleborsa) -, tech builder innovativo quotato su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver raggiunto il 100% delle sottoscrizioni agli accordi vincolanti per l’acquisizione – subordinatamente al verificarsi di specifiche condizioni sospensive –del capitale sociale di, società fintech tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy now pay later e credit AI, nonché proprietaria della piattaforma "OPYN".Ildell’operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2025.L’operazione comprende il mantenimento delgià sottoscritti pari aper il triennio 2025-2027, dei quali 12,3 milioni contrattualizzati nel solo esercizio 2025.