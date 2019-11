ENEA, nuovo strumento per lo studio di protesi coronariche

(Teleborsa) - ENEA haRealizzato in collaborazione con ilnell'ambito delcoordinato da ENEA, lo strumento è in grado di, primo passo per trasformarli in "impalcature" (scaffold) cardiovascolari, vale a dire protesi in grado di mantenere aperto il vaso ostruito ripristinando così il flusso sanguigno arterioso.Inoltre, la macchina permette di misurare durante il processo di espansione i parametri strutturali del nuovo materiale con cui sono realizzate le protesi."L, riassorbibili entro due anni dall'impianto e realizzate in materiale nanocomposito composto da polimero PLLA (acido polilattico) rinforzato con nanotubi di disolfuro di tungsteno (WS2). Gli scaffold in nanocomposito hanno uno spessore inferiore e proprietà meccaniche migliori rispetto ai corrispettivi realizzati in PLLA puro, cioè senza nanotubi", spiega, coordinatrice del progetto del laboratorio Nanomateriali e dispositivi del Centro ricerche ENEA di Portici.Queste protesi innovative sarannoma saranno anchelungo il percorso arterioso fino alla zona da trattare., ha una struttura molto compatta che permette il passaggio del fascio di raggi X necessario all'analisi strutturale, mentre opera e controlla il processo di espansione. "Il rig è costituito di quattro parti: un corpo meccanico che ospita riscaldatori, cavi e sensori; uno stampo (mold); supporti per la preforma; un'unità di controllo dei parametri fisici del processo testato", spiegadel laboratorio Nanomateriali e dispositivi del Centro ricerche ENEA di Portici.Dal punto di vista scientifico, il(PLLA con inclusioni di WS2) lenel sostenere l'arteria coronarica dimostrando la biocompatibilità del composito e traendo beneficio dalla sua bioriassorbibilità che, in ultima analisi, riduce la probabilità di recidive dopo il trattamento della lesione.