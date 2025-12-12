ENEA: oltre 40mila diagnosi e 17 mila interventi di efficienza energetica in 10 anni

(Teleborsa) -le diagnosi energetiche inviate a ENEA nel primo decennio di obbligo (2015-2025) da circa 10 mila aziende, di cui il 50% “grandi imprese” e l’altra metà “imprese a forte consumo di energia” (energivore). A partire da queste diagnosi sono stati risparmiati oltre 1,3 Mtep (il consumo medio di oltre 4 milioni di famiglie), grazie agli oltre. È quanto è emerso dai datipresentati all’evento La diagnosi energetica a dieci anni dall'introduzione dell’obbligo, organizzato dae al quale hanno partecipato oltre 400 rappresentanti di aziende e operatori del settore. Più nel dettaglio, è emerso che quasi il 65% degli oltre 40 mila audit energetici proviene da imprese manifatturiere e circa il 25% dal terziario.è stato anche occasione per analizzare come la diagnosi energetica si sia trasformata da mero obbligo di legge a strumento fondamentale per le imprese energivore nel processo di efficientamento energetico e di accesso alle agevolazioni fiscali.“Grazie all’obbligo normativo, si è creato un vero e proprio ecosistema di imprese, operatori e associazioni di categoria, che ha reso le aziende più mature e consapevoli sui benefici dell’efficienza e quindi più disponibili a implementare interventi di miglioramento energetico”, spiegaresponsabile del Laboratorio ENEA Efficienza energetica nei settori economici.da parte delle imprese, ENEA ha aggiornato“L’attività di formazione e informazione realizzata da ENEA è stata continua, con oltrei e al continuo e costante confronto con associazioni di categoria e imprese”, continua Salvio. “A breve il Parlamento - conclude - dovrebbe portare a compimento il recepimento della nuova direttiva efficienza energetica 1791/2023 ed ENEA si è già attivata per rendere operative lenelverso le nuove