Wall Street chiusa per il Thanksgiving Day

(Teleborsa) -. Le contrattazioni riprenderanno domani con un'orario ridotto.. Previsti volumi ridotti.Quella del Ringraziamento è una festività molto sentita negli Stati Uniti, non solo per il suo significato simbolico, ma anche perché dà il via formalmente al periodo natalizio, un po' come la festività dell'8 dicembre in Italia.Da segnalare l'avvio di settimana decisamente positiva per i principali indici a stelle e strisce, che hanno inanellato tre chiusure di fila su nuovi record storici