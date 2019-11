FNM e Alstom siglano accordo quadro per fornitura treni Coradia Stream

FNM

Alstom

(Teleborsa) -per la fornitura dida impiegare nel. La firma fa seguito all'aggiudicazione ad Alstom della gara indetta da FNM nel 2017, relativa all'acquisto di 176 treni, a fronte di un investimento di 1,6 miliardi di euro da parte della Regione Lombardia.perla fornitura dinei primi mesi del 2022, per un investimento di. L'Accordo Quadro prevede poi(fino dunque a un massimo di 61). E’ incluso nell'intesa anche ilprogrammata di primo livello e di manutenzione correttiva per atti vandalici ed eventi accidentali, nonché la fornitura della scorta tecnica.I treni Coradia Stream di Alstom sono, a composizione bloccata e trazione elettrica 3 kV. Tra le varie dotazioni tecnologiche vi sono illuminazione LED, Wi-Fi, prese 220V e USB, sistema informazione a passeggeri, telecamere interne, misuratore energia, conta-persone, telediagnostica da remoto. I convogli saranno inoltre dotati del, che garantisce ieuropei. Si tratta di treni altamente sostenibili, che garantiscono unaed una, oltre alla riduzione di rumori e vibrazioni ed all'elevato confort degli ambienti e delle sedute.Ilha sottolineato che con questo accordo "completiamo il quadro delle azioni per il rinnovamento della flotta dei treni, possibile grazie ai finanziamenti e alle indicazioni di Regione Lombardia". I nuovi treni - ha aggiunto "garantiranno progressivamente il miglioramento della qualità del servizio in una regione, come la Lombardia che, con i suoi oltre 800.000 passeggeri al giorno, ha un volume di traffico locale pari a un quarto del totale nazionale"."Siamo lieti di intraprendere un nuovo viaggio verso un trasporto locale sempre più moderno e sostenibile con FNM", ha dichiarato, aggiungendo "la nuova generazione di Coradia Stream rappresenta la migliore soluzione per soddisfare le diverse esigenze e aspettative dei viaggiatori lombardi e dell'operatore. È dotato delle tecnologie più avanzate che garantiscono affidabilità ed economia nella gestione”.