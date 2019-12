Riforma MES, firma slitta a 2020. Gualtieri: "pre-accordo su richieste Italia"

(Teleborsa) - "Quello che è stato definito è unche dovrà essere finalizzatoquindi non è stato(ieri, mercoledì 4 dicembre, ndr). Abbiamo ottenuto una cosa importante che è la possibilità di unadei titoli. Una cosa tecnica che verrà menzionata nella lettera sulle conclusioni del presidente dell'Eurogruppo Marioche per. Questo aspetto richiederà un lavoro aggiuntivo all’iniziosolo dopo il quale sarà possibile la, e poi laLo ha detto il Ministro dell’Economiaparlando con la stampa al termine della riunione fiume dell’"E'- ha proseguito Gualtieri - che anche per quanto riguarda il(il Fondo di garanzia del Mes per le risoluzioni bancarie, che sarà introdotto con la riforma) sono state respinte tutte le ipotesi diquindi si tratta di uno strumento di mutualizzazione delle risorse senza alcuna condizionalità,Infine,sull'Unione bancaria che si è tradotta nel fatto che dovremo continuare a lavorare su questo tema", ha detto Gualtieri che ha aggiunto: "noi abbiamo ottenutodei riferimenti alla modifica del trattamento prudenziale dei titoli sovrani. Quindi il lavoroche secondo il Ministro potrebbero riuscire a fermare lesponda"Sono fiducioso - ha sottolineato il titolare dell'Economia - che su questa base sia possibile, perché complessivamente è una