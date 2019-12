Banche, Commissione UE: incomparabili casi NordLB e Tercas

(Teleborsa) - Nella giornata di oggi, venerdì 6 dicembre, a Bruxelles, laha escluso che si possa paragonare la vicenda della banca tedescache ieri ha avuto il via liberaa un finanziamento pubblico da, al caso della banca italianaFacciamo un passo indietro. Nel caso italiano, nel dicembre 2015, la Commissione decise che il sostegno concesso dal Sistema obbligatorio di garanzia dei depositi a. Nel caso tedesco, invece, l'antitrust comunitario ha concluso che i piani della Germania per rafforzare la posizione patrimoniale della NordLB (Norddeutsche Landesbank- Girozentrale), una banca di proprietà pubblica,Per quanto riguarda, il caso, la Commissione è stato perònel marzo scorso dal Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia, con una sentenza che ha rimesso in causa lasecondo cui appunto i fondi del Sistema obbligatorio di garanzia, pur essendoerano da considerarsi comunque aiuti di Stato, perchè forniti in base a unLa Commissione ha presentato appello alla, ancora pendente.La nuova Portavoce della Commissione per la Concorrenza,rispondendo ai giornalisti, ha ricordato che il via libera dato ieri ai finanziamenti pubblici tedeschi alla NordLB dipende dal fatto che si tratta di un'operazione fattae che laal contrario diè una banca di proprietà dello Stato.