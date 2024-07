Commissione Finanze, flat tax incrementale per concordato

(Teleborsa) - Approvato dalla commissione Finanza del Senato il parere favorevole ai correttivi allaTre le condizioni poste al provvedimento: l'introduzione dellail rinvio del versamento dell'acconto all'anno successivo con rateizzazioni, e, in tema di adempimenti tributari, l'estensione da 30 a 60 giorni, a partire dal 1° gennaio 2025, del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo delle dichiarazioni.Il governo incrementi ""evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio ilma "definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale": è quanto sollecita la commissione Finanze del Senato in un'osservazione contenuta nel parere favorevole dato oggi ai correttivi alla delega fiscale in materia di adempimento collaborativo e semplificazione degli adempimenti tributari.