USA, fiducia consumatori Michigan dicembre batte le attese

(Teleborsa) - E' attesa in aumento la fiducia dei consumatori USA nel mese di dicembre, anche se risulta sopra le stime degli analisti.. Il dato è superiore alle previsioni degli analisti che erano per 97 punti.L'indicatore, in particolare, segnala un aumento per l'che si attesta a 88,9 punti dagli 87,3 di novembre (88 le aspettative di consensus). Sale anche l'che si porta a 115,2 punti dai 111,6 del mese precedente (112,4 le attese).