Francia, prezzi al consumo novembre confermati in crescita

(Teleborsa) - Confermata in accelerazione l'inflazione in Francia nel mese di novembre. Secondo l', i prezzi al consumo finali sono saliti su base annua dell'1%, centrando la stima flash e le aspettative degli analisti e dopo il +0,8% rivisto di ottobre (+1% la prima lettura)., i prezzi al consumo hanno registrato una variazione negativa dello 0,1% in linea con la lettura preliminare e contro il +0,1% del consensus. Nel mese di ottobre il dato non aveva registrato variazioni sui prezzi.hanno evidenziato un progresso annuo dello 0,8%.Il, ha registrato una espansione pari all'1,2% su base annua, dal +0,9% del mese precedente, mentre su base mensile ha mostrato un incremento dello 0,1% dal -0,1% di ottobre.