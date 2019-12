Lieve ribasso del comparto tecnologico a Milano (-0,60%), perde molto Be Think, Solve, Execute

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dall'. Si muove in territorio negativo l'Ilha terminato gli scambi a quota 90.400,9, in calo di 548,4 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 605, dopo aver aperto a 612.Tra leitaliane, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,30% sui valori precedenti.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 17 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,48%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,61%.