Buongiorno dalla Borsa 2 luglio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

ITway

, a 44.494,94 punti; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 22.478,13 punti, ritracciando dello 0,89%.mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 39.762,5 punti.porta a casa un calo dello 0,61%, con chiusura a 10.412,3 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,49% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,87%.Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del Tasso della Disoccupazione. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio.