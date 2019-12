Aeroporto Fiumicino, allestita mostra-laboratorio di 6 sculture concorso Leonardo

(Teleborsa) -scende nuovamente in campo per la cultura, mettendo, nell'anno in cui è stato festeggiato il cinquecentenario della morte de genio italiano. Si tratta stavolta disul tema "Leonardo e il viaggio. Oltre i confini dell’uomo e dello spazio".Sono stati istallati in aeroporto, una sorta di, che ospitano le sei opere finaliste del concorso bandito a giugno da ADR, la società di gestione dello scalo. Gli artisti in gara completeranno dal vivo le loro sculture in aeroporto e che poi verranno esposte presso l’area d’imbarco del Terminal E dedicato ai voli internazionali.L’iniziativa nasce da una norma di legge (L. n° 717 del 29/07/1949) che prevede la destinazione di una quota parte dell'investimento in infrastrutture in opere d’arte contemporanea, nel caso l'infrastruttura abbia beneficiato di un co-finanziamento pubblico.Il bando era rivolto addi età inferiore ai 40 anni,, e ad artisti italiani e stranieri di età superiore ai 40 anni,. Si richiedeva la realizzazione di una scultura in, che contenesse i concetti di libertà, velocità, dinamismo, tecnologia, innovazione, studio puntuale e analitico del corpo umano e della natura come strumento per arrivare al superamento dei confini umani e territoriali.I sei artisti, selezionati da una, hanno realizzato il. Le sculture potranno esserenei laboratori installati al mezzanino del Terminal 3, situato nell'area partenze aperta a passeggeri, accompagnatori e visitatori. Una volta completate, lelimitato e saranno poi trasferite al Molo E, dove si terrà laper ciascuna categoria Young e Over.