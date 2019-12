Industria, Istat: prezzi produzione in calo a novembre

(Teleborsa) - A novembre si stima unadell'indice deie una%. Lo rileva l', sottolineando che "i prezzi segnano un'attenuazione dellaflessione su base annua (-2,5% da -2,9% di ottobre), che resta comunque ampia e principalmente da ascrivere alledei prezzi dell'e dei bsul mercato interno".Per lo stesso mese, prosegue l'Istituto di statistica, "si rileva una lievecongiunturale determinata da. Nel settore delle costruzioni, si conferma la dinamica tendenziale negativa sia per gli edifici, residenziali e non residenziali, sia per strade e ferrovie".Sul, prosegue l'Istat, i prezzi alla produzione dell'industria. Al netto del comparto energetico, la variazione congiunturale è pari a -0,1% mentre quella tendenziale è pari a +0,3%.Suli prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello(-0,1% per l'areaeuro, -0,2% per l'area non euro);(+0,1% area euro, +0,6% area non euro).si stima unadei prezzi alla produzione dell'industria pari a. Dall'inizio del 2019 si rileva una cper tutti e tre i mercati.Sempre a novembre, per il mercato interno lepositive più ampie si registrano nel settore dei, in quello delle altre industrie manifatturiere,e nel settore. Per il mercato estero, si segnalano le variazione positive del settore deinell'area euro, e dei settori dei computer e), delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+2,3%) e delle industrie tessili (+1,9%),nell'area non euro. Variazioni negative su base annua, in tutti e tre i mercati, si rilevano per coke e prodotti petroliferiraffinati (-5,0% mercato interno, -3,8% area euro, -2,3% area non euro) e per il settore della metallurgia e fabbricazione diprodotti in metallo (-1,7% mercato interno, -2,7% area euro, -0,8% area non euro).Il mese scorso si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" diminuiscano dello 0,1%, su base congiunturale, e dell'1,0%, su base annua. I prezzi di "Strade e Ferrovie" non variano in termini congiunturali mentre si riducono dello 0,6% in termini tendenziali.