L'Antitrust multa Compass per pratica commerciale scorretta

(Teleborsa) -, infliggendole unadi euro e l'obbligo di ottemperare alle disposizioni dell'authority per porre fine alla condotta. E' quanto emerge dal bollettino dell'Antitrust.Secondo l'Authority per la concorrenza, Compass Banca haconsiderevolmente la, ponendo come condizione per la concessione di finanziamenti la sottoscrizione di polizze assicurative che nulla hanno a che vedere con il finanziamento. La condotta si è tradotta in unControparte della condotta sono le società, che l'Antitrust non ha ritenuto responsabili della condotta scorretta se non per l'esser "venute meno ai loro doveri di controllo sull'attività di collocamento delle proprie polizze". Per queste società l'Antitrust ha giudicato sufficiente l'assunti nel corso del procedimento istruttorio senza infliggere una sanzione pecuniaria.