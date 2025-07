UE multa Alchem per partecipazione a cartello farmaceutico

(Teleborsa) - Lahaper violazione delle norme antitrust dell'UE. La Commissione ha accertato che, per oltre 12 anni, Alchem ha partecipato a un cartello riguardante un importante ingrediente farmaceutico.Nell', la Commissione ha adottato una decisione di transazione e ha impostoa sei società per la loro partecipazione allo stesso cartello. Alchem ha deciso di non transare questo caso di cartello con la Commissione, a differenza degli altri partecipanti. Di conseguenza, e in linea con la sua prassi abituale, l'indagine contro Alchem è proseguita secondo la procedura standard in materia di cartelli.Alchem è un produttore del principio attivo N-butilbromuro Scopolamina/Ioscina (), un importante materiale di base per la produzione del farmaco antispasmodico addominale Buscopan e delle sue versioni generiche. L'indagine della Commissione ha rivelato che Alchem ha coordinato e concordato la fissazione del prezzo minimo di vendita dell'SNBB ai clienti (ovvero distributori e produttori di farmaci generici) e l'assegnazione di quote. Inoltre, Alchem ha scambiato informazioni commercialmente sensibili. Si tratta delsanzionato dalla Commissione nele in relazione a un principio attivo.Multa"La decisione odierna segna la conclusione della nostra indagine sul cartello SNBB, che riguardava un principio attivo farmaceutico utilizzato per produrre farmaci ampiamente prescritti - ha commentatoper una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - La nostra indagine ha dimostrato che Alchem, l'unico produttore che ha scelto di non transigere, ha coordinato illegalmente i prezzi e assegnato quote per oltre 12 anni. La decisione odierna sottolinea il ruolo cruciale della concorrenza come chiave per sbloccare l'accesso a prezzi accessibili ai farmaci essenziali".