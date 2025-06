Antitrust: sanzione di 3 milioni di euro a Virgin Active Italia per pratiche commerciali scorrette

(Teleborsa) - L'ha chiuso l'istruttoria, avviata a dicembre 2024, nei confronti della societàe ha irrogato una. Il procedimento, che ha preso avvio grazie alle segnalazioni arrivate all'Autorità da numerosi consumatori, ha confermato le pratiche scorrette della società.– che nel 2024 ha superato i 100mila abbonamenti – forniva ai consumatori. Inoltre ometteva la comunicazione preventiva sul rinnovo automatico dell'abbonamento, sulla data entro cui il consumatore può inviare formale disdetta e non forniva informazioni adeguate suglinel corso del 2024. Infine, creava ostacoli all'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.Tali condotte, risultando funzionalmente collegate tra loro, costituiscono unadal carattere unitario e complesso posta in essere da Virgin Active Italia inIn particolare, i clienti di Virgin Active Italia non sono stati messi in condizione di poter decidere in modo consapevole se aderire ai servizi offerti o se disdire il contratto oppure esercitare il diritto di recesso, finendo per essere, con conseguente addebito dei relativi costi.