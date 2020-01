Fineco in testa al FTSE MIB

Fineco

UniCredit

Mediobanca

Mediolanum

(Teleborsa) - Giornata di guadagni a Piazza Affari per il titolo, che strappa un rialzo di oltre il 3%. Più precisamenteportandosi a 10,97 euro, in testa ai rialzi del paniere principale del listino milanese, il FTSE MIB.In un'intervista a Il Sole 24 Ore, l'Amministratore Delegatoha dichiarato che "non avere più alle spalle un'azionista forte comenon è un problema, anzi è un'opportunità perché siamo più liberi di muoverci".Su un possibile interesse da parte diper Fineco, Foti ha deciso di non commentare le indiscrezioni "ma posso dire che non c’è stata alcuna avance formale. In ogni caso, il mercato fa quello che deve fare, e noi non abbiamo bisogno di difenderci. Abbiamo piuttosto voglia di concentrarci sempre di più sul nostro business, che è profittevole e sostenibile nel tempo. L'azionista vuole questo: ritorni importanti e sostenibili nel tempo. Non smetteremo".