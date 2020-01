Future USA in rialzo nonostante tensioni Medioriente

Boeing

(Teleborsa) -, anticipando una buona partenza per Wall Street. La preoccupazione iniziale si è trasformata in uncirca le probabilità (per ora basse) cheporti ad una escalation di tensioni e ad una vera e propria guerra in Iraq.Frattanto, il report sull'occupazione USA di dicembre , pubblicato da ADP, conferma l'ottimo stato di salute del mercato del lavoro americano.Il derivato sul Dow Jones lima lo 0,07% mentre sale lo S&P 500 dello 0,17% e il Nasdaq dello 0,18%. Osservata specialedopo lo schianto dell'aereo a Teheran