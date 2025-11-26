de Guindos (BCE): repricing del rischio sovrano più difficile da assorbire rispetto al passato

(Teleborsa) - "Il contesto internazionale rimane volatile e l'area euro
, un'economia aperta e ben integrata nelle catene di approvvigionamento globali e nei mercati finanziari internazionali, potrebbe dover affrontare tensioni future
. Sebbene il rischio acuto di una guerra commerciale su larga scala sembri essersi attenuato da maggio, le tensioni permangono". Lo ha detto Luis de Guindos
, Vicepresidente della Banca Centrale Europea (BCE), nella Financial Stability Review pubblicata oggi da Francoforte
.
"Inoltre, sono possibili ricadute negative anche al di fuori della sfera commerciale - ha aggiunto - Le preoccupazioni del mercato per la tensione delle finanze pubbliche
, ad esempio, potrebbero creare tensioni sui mercati obbligazionari globali. A sua volta, ciò potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità finanziaria dell'area euro attraverso variazioni nei flussi di capitali internazionali e oscillazioni valutarie, riducendo la competitività dei beni dell'area e causando fluttuazioni nei costi di finanziamento dell'area".
de Guindos ha osservato che "i mercati azionari globali hanno raggiunto nuovi massimi storici nonostante la recente volatilità, mentre gli spread creditizi sono ristretti rispetto agli standard storici. Il sentiment del mercato potrebbe cambiare bruscamente
, non solo se le prospettive di crescita dovessero deteriorarsi, ma anche se gli utili del settore tecnologico, in particolare quelli delle aziende associate all'intelligenza artificiale, non dovessero soddisfare le aspettative. Gli intermediari finanziari non bancari dell'area euro subirebbero probabilmente perdite in un simile scenario, a causa dell'entità e della concentrazione delle loro esposizioni negli Stati Uniti. Gli squilibri di liquidità dei fondi di investimento aperti, le sacche di elevata leva finanziaria tra gli hedge fund e l'opacità nei mercati privati ??potrebbero amplificare le tensioni sui mercati".
"Allo stesso tempo - ha continuato - i fondamentali fiscali in alcuni paesi dell'area dell'euro sono rimasti persistentemente deboli
. Uno scostamento di bilancio potrebbe mettere alla prova la fiducia degli investitori, soprattutto nei paesi con maggioranze politiche fragili. Una rivalutazione del rischio sovrano sarebbe oggi più difficile da assorbire rispetto al passato a causa di un graduale spostamento della base di investitori verso investitori più sensibili ai prezzi. Detto questo, i mercati finanziari hanno finora gestito senza problemi elevati livelli di emissione, anche nei periodi più turbolenti. Inoltre, il sistema bancario ha mostrato resilienza ai recenti shock, sostenuta da solide posizioni di capitale, liquidità e redditività. Tuttavia, l'aumento del rischio di credito tra le imprese sensibili ai dazi potrebbe compromettere la performance dei prestiti bancari, mentre le crescenti interconnessioni con il settore non bancario potrebbero esporre le vulnerabilità del finanziamento bancario in condizioni di stress del mercato".