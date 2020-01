Brexit, la Camera dei Comuni approva l'addio all'UE

(Teleborsa) -e. La, in terza e definitiva lettura, lacon 330 sì e 231 no, spianando la strada al divorzio da Bruxelles il 31 gennaio 2020, come voluto dal premierOra il prossimo passaggio formale sarà quello allaa cui è già arrivato l'ammonimento di Downing Street a non frapporre ostacoli dell'ultimo minuto.Infine toccherà all'in unche sta dando qualche pensiero alDurante un suo discorso a Stoccolma, Barnier ha infatti dichiarato che gliParlando a Stoccolma giovedì, il capo negoziatore dell'UE ha affermato che, specificando checon il Regno Unito secondo le"Siamo pronti a fare del nostro meglio e il massimo possibile negli 11 mesi, per garantire un accordo di base con il Regno Unito, ma", ha dichiarato Barnier.Infine, l'accordo dovrebbe includere un quadro per la cooperazione su questioni come i cambiamenti climatici e il Medio Oriente, nonché una "stretta relazione sulla sicurezza".