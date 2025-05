Decreto Infrastrutture, al via l'esame alla Camera in Commissioni Trasporto e Ambiente

(Teleborsa) - La Camera dei deputati ha avviato l'esame delche è stato assegnato in sede referente alle commissioni Trasporti ed Ambiente.Il provvedimento è stato incardinato e sono stati nominati relatori i presidenti delle due commissioni,(FdI) per la Trasporti e(FdI) per la Ambiente. Si valuta in Ufficio di presidenza la possibilità di tenere un ciclo di audizioni sul provvedimento con una sessantina di convocazioni da tenere con ogni probabilità dopo i referendum dell'8-9 giugno.