Accordo UE-Regno Unito, PIMCO non vede impatti significativi su prospettive di crescita

(Teleborsa) - L'accordo commerciale tra Unione Europea e Gran Bretagna "a lungo termine del Regno Unito, né tantomeno dell'UE", poiché le principali fonti delle sfide economiche post-Brexit rimangono invariate. Lo sottolinea, aggiungendo che "sebbene non vi siano in genere dazi doganali sui beni britannici che entrano nell'UE, continuano a incidere sul commercio le barriere non tariffarie, quali le pratiche burocratiche aggiuntive necessarie per conformarsi alle normative UE.Le esportazioni di beni dal Regno Unito sono diminuite di circa il 20% dalla Brexit, mentre le esportazioni dalla maggior parte degli altri paesi del mondo sono aumentate a seguito della pandemia. Un miglioramento ancora più sostanziale dei flussi commerciali tra il Regno Unito e l'UE, spiega l'economista, "dipenderebbe probabilmente da un maggiore allineamento normativo e da un reciproco riconoscimento degli standard. Ciononostante, l'accordo rappresenta un progresso graduale e, in particolare, riduce le frizioni nelle esportazioni di prodotti alimentari, il che potrebbe contribuire a sostenere l'attività commerciale e la cooperazione economica nel tempo".I rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri, dopo diverse riunioni, hanno raggiunto un'intesa in merito all'accordo tra Unione europea e Gran Bretagna su sicurezza e difesa al centro del vertice di Londra di questa mattina. Il via libera formale dei Paesi membri è arrivato attraverso la cosiddetta procedura scritta, che ha fatto seguito al via libera di principio della riunione dei rappresentanti permanenti dei 27.L'accordo riguarda un partenariato anche su una dichiarazione di solidarietà Gb-Ue e un'intesa comune su temi che riguardano commercio, pesca e mobilità giovanile.: un patto sulla sicurezza tra Londra e Bruxelles, alla luce delle tensioni internazionali e in particolare del conflitto tra Russia e Ucraina; un'intesa sull'allineamento in materia veterinaria (per ridurre le barriere nell'interscambio commerciale dell'agroalimentare); un accordo sulla mobilità giovanile con visti facilitati validi 4 anni per gli under 30, ma senza un ritorno alla libertà di movimento in vigore prima del divorzio britannico dall'Unione.Previsto anche un'estensione a 12 anni delle intese sulla pesca (rispetto ai sette di cui si era parlato in precedenza), fortemente sostenute dall'Ue e soprattutto dalla Francia.