Borsa Tokyo chiude in leggero rialzo aspettando Job Report americano

(Teleborsa) -, in scia alla buona performance messa a segno da Wall Street , che si è riportata vicino ai massimi raggiunti di recente per l'allentarsi delle tensioni in Medioriente. I mercati scommettono sulla crescita dell'economia, in attesa che venga pubblicato oggi il(Job Report)., l'indicechiude con un rialzo dello 0,47% a 23.850 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,32% a 1.115 punti. Molto bene Seul che termina con un +0,91%.Più incerte le borse cinesi, conche lima lo 0,11% elo 0,19%. In lineache conclude con un +0,45%.Cautamente positive le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche mostra un timido guadagno dello 0,17% edello 0,30%, mentre sono piatte(+0,08%) e(+0,02%). Cedenteche perde lo 0,32%Tonica la borsa di(+0,65%) assieme a(+0,72%).