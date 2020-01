Deutsche Bank accelera sui pagamenti digitali

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ampliando le soluzioni per i propri clienti in Italia con, il servizio di Google che permette di pagare in modo semplice, veloce e sicuro sui siti, nelle app e nei negozi, attraverso i dispositivi Android.Google Pay ècon carte di credito e di debito ed è estremamente facile da configurare e da utilizzare. Basta infattinel proprioe pagare con un solo tocco nei negozi abilitati e sui siti e le app con il logo del servizio.Il pagamento, spiega una nota, è. Google, infatti, protegge i dati di pagamento con più livelli di sicurezza e non condivide il numero della carta di credito quando si effettuano pagamenti nei negozi. Le transazioni si svolgono usando un numero di carta virtuale dinamico cosicché il numero della carta resta sempre al sicuro.“Grazie all'integrazione con Google Pay proseguiamo il nostro percorso di sviluppo digitale e di arricchimento della customer experience dei nostri clienti, proponendo loro un servizio di pagamento semplice, immediato e disponibile su dispositivi con sistema Android, che sono tra i più diffusi nel mercato italiano”, ha dichiarato, Head of Deutsche Bank Private and Commercial Business Italy.