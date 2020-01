Mediaset: via libera assemblea a modifiche statuto MFE. Vivendi vota contro

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - L'degli azionisti diha dato ildi alcuni punti dello(nella quale il Biscione intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni) in chiave, anche sulla base delle indicazioni del Tribunale di Milano.All'assemblea era: hanno votatodei presenti (pari al 48,28% del capitale),(pari all'11,9 del capitale). Lo 0,4% dei presenti si è astenuto (pari allo 0,2% del capitale). All'assemblea ha partecipato, mentre, il trust cui i francesi hanno conferito la quota in Mediaset eccedente il 9,99%.. "Il cda di Mediaset sta bruciando le tappe per completare la fusione il prima possibiledi legge", ha sottolineato, capo degli affari legali del gruppo francese. "Ci viene chiesto di approvare un nuovo ma ancora- ha aggiunto - ancora una volta il Cda sta mettendo la società in una situazione di incertezza giuridica e Vivendi non ha altra possibilità di votare contro la delibera".e ha assicurato che si andrà. "Speriamo" che la battaglia legale con Vivendi non sia lunga, ha detto P.S.Berlusconi interpellato a margine dell'assemblea. "Certo avere unn un momento come questo è pesante. Non se ne capiscono le ragioni - ha proseguito - per l'editoria è un momento complicato, è un'azienda italiana che viene frenata in un momento veramente difficile, per cui bisogna guardare avanti e trovare una strada di sviluppo. Ora - ha sottolineato - dobbiamo provare faticosamente adche vede la creazione di un broadcaster europeo che possa avere la forza e dimissioni per affrontare il futuro".Le proposte di, ha spiegato la responsabile dell'ufficio legale del gruppo francese, "si limitano ache prendevano di mira Vivendi e che non avrebbero mai dovuto essere previste. Non ripristinano, tuttavia, i diritti degli azionisti di minoranza. Questo- ha sottolineato - è compiuto, ancora una volta,, che detiene circa il 20% dei diritti di voto, cosìdell'assemblea". Inoltre, ha ribadito, "diversamente da quanto annunciato dal Cda, non siamo chiamati oggi a modificare semplicemente la delibera adottata a settembre: ci viene chiesto, invece, die, in chiara violazione della disciplina italiana, spagnola e olandese, come confermato da vari pareri pro veritate indipendenti. Ciòagli azionisti assenti o dissenzienti". Quindi, ha sottolineato, Le Masne de Chermont, "ancora una volta, il board di Mediaset sta mettendo la società in unae Vivendi non ha altra possibilità se non quella di votare contro la delibera".che, ha spiegato la rappresentante della società, eviterebbe di proseguire "con il piano abusivo di Fininvest e Mediaset. Non voglio concludere il mio intervento parlando delle controversie in corso: preferisco rinnovare la nostra richiesta dicausati da questa sconsiderata decisione del Consiglio di continuare a perseguire l'interesse di Fininvest. Abbiamo presentato una proposta a Mediaset che consentirebbe di approvare la fusione con una struttura di governo societario equilibrata e non abusiva,di perseguire il proprio progetto di creare un gruppo pan-europeo nel settore dei media, perché avrebbe il supporto degli investitori istituzionali delle società con cui ambisce a creare alleanze".. E' la nuova holding con sede legale in Olanda (quella fiscale resta in Italia, mentre la sede operativa a Cologno Monzese e a Madrid) che punta a competere sul mercato europeo e vuole frenare la concorrenza delle web company. Mediaset e Mediaset España si mischiano dando vita ad una sola entità.