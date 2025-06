Alperia, ai soci dividendi per 36 milioni. Valuta modifica del modello di governance dualistico

(Teleborsa) - L'di, azienda energetica di Bolzano, ha approvato la proposta di destinazione del risultato d'esercizio 2024, pari a circa 40 milioni di euro, nei seguenti termini: accantonamento a riserva legale di circa 2 milioni di euro; riporto a nuovo di circa 2 milioni di euro; distribuzione di, in proporzione al numero di azioni possedute e per un valore pari a 0,048 euro euro per azione.Gli azionisti (la Provincia Autonoma di Bolzano, i Comuni di Bolzano e Merano e SELFIN Srl) hanno inoltre convenuto che, a quasi dieci anni dalla costituzione della società, fosse opportuno valutare l'eventuale. L'obiettivo condiviso è quello di pervenire a eventuali modifiche statuarie in grado di rispondere in modo più efficace alle esigenze attuali e prospettiche della società.Gli azionisti hanno convenuto didello statuto vigente, con l'intento di giungere nel più breve tempo possibile a una proposta condivisa di aggiornamento. Nel frattempo, gli attuali organi societari rimarranno in carica in regime di prorogatio e con pieni poteri.