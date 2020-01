Tiscali

(Teleborsa) - Sospesa per eccesso di rialzo sulla borsa milanese, conLe azioni della società italiana di telecomunicazioni hanno registrato un ultimo prezzo a 0,0148 euro attorno alle 10 di questa mattina, 13 gennaio 2020, per poi essere rinviate al rialzo.Secondo alcune indiscrezioni si attende la pubblicazione dei risultati in calendario a febbraio, in vista di un possibile piano di rilancio della compagnia fondata da Renato Soru.