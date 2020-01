Segno meno per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-0,75%)

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

listino principale

Juventus

Ftse MidCap

Autogrill

FNM

A.S. Roma

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 46.855,1 di 354,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 212, dopo che in principio era 213.Nel, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,52%.Tra le azioni del, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,94%.Tra ledi Piazza Affari, retrocede, con un ribasso dell'1,07%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,51%.