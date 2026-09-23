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I Grandi Viaggi integra OdG assemblea su richiesta Collegio Sindacale: perplessità da alcuni consiglieri

Finanza, Turismo
I Grandi Viaggi integra OdG assemblea su richiesta Collegio Sindacale: perplessità da alcuni consiglieri
(Teleborsa) - Su espressa richiesta del Collegio Sindacale, e nonostante alcuni consiglieri di amministrazione abbiano palesato la non accoglibilità nel merito della domanda di revisione dell'emolumento in corso di mandato, nell'ottica del reciproco rispetto tra gli organi societari, è stato aggiunto all'ordine del giorno dell'assemblea de I Grandi Viaggi, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, il seguente punto: rideterminazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale per la residua durata dell'incarico.

(Foto: © rawpixel)
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