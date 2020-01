Fisco: taglio per 16 milioni lavoratori, 100 euro mese per redditi fino a 28mila euro

(Teleborsa) - Ilnteresserà circa. Ilsalirà da 80 aper chi guadagna fino a 28mila euro e lavienedi lavoratori. Il beneficio scenderà gradualmente aper ieuro per poiper quelli fino aE' lanel corso del confronto a Palazzo Chigi., ha commentato il Ministro dell'Economia,, auspicando un'approvazione rapida del decreto. Soddisfazione è stata espressa anche dalche ha detto che si tratta di un primo tassello di una "riforma complessiva in particolare dell'Irpef" per unLa riforma, ha detto Conte, "èil nostro sistema tributario esulle famiglie, i lavoratori e i pensionati.in questo piano di riforma fiscale". "L'obiettivo - ha spiegato il premier - è restituire sicurezza economica ai lavoratori e alle famiglie, rendendoil sistema tributario. Nella legge di bilancio abbiamo destinato, che crescono fino a, allo scopo di ridurre il cuneo fiscale interamente a beneficio dei lavoratori. A dispetto di quanto una certa propaganda ha sostenuto, questa misura è la prova che la nostra manovra economica riduce davvero le tasse per famiglie e lavoratori".Nel corso dell'incontro- ha riferito Gualtieri - ", abbiamo discusso delle modalità su come varare questo primo provvedimento importante a sostegno dei redditi da lavoro dipendente, con cuiportando a 100 euro l'attuale beneficio degli 80 euro per coloro che lo percepiscono ed estendendo la platea ad altri 4 milioni di lavoratori". Secondo Gualtieri "è un, non si esaurisce il compito di ridurre la pressione fiscale sul lavoro e di sostenere i redditi medio bassi. Un primo passo - ha aggiunto il Ministro -che dobbiamo realizzare, discutere in un ampio confronto nel. Un primo segnale importante e concreto a sostegno del lavoro e a favore del Paese".Il titolare di Via Venti Settembre ha parlato di. Ovviamente, ha riconosciuto, "tutti sappiamo che quest'interventoma è un intervento importante. E' unaportare la cifra a 100 euro e poi ci sono tanti lavoratori con redditi bassi che quel provvedimento non aveva potuto coprire e noi copriamo". Il Ministro ha quindi auspicato unaAnche il Ministro del Lavoropresente all'incontro ha espressoe ha annunciato. "Oggi insieme ai sindacati - ha riferito - abbiamo avviato un percorso importante, disegnando i contorni di un intervento che porterà più soldi nella busta paga di 16 milioni di lavoratori". "- ha spiegato il Ministro - sonomie e di tutto il Governo. Proprio in questo senso, oltre al taglio del cuneo fiscale,interventi importanti come ildando efficacia erga omnes alla parte salariale dei CCNL comparativamente più rappresentativifra i lavoratori, ilinvolontario che colpisce soprattutto le donne, unae, ultima ma non meno importante, una, soprattutto l'Irpef, da cui traggano reale beneficio anche i pensionati". Il 27, ha ricordato Catalfo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continueremo ilper realizzare unaimprontata su una maggiore equità e flessibilità".