Vianini, perdita di 1,6 milioni di euro nel primo semestre. Ricavi in crescita

Vianini

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone quotata su Euronext Milan e attiva nell'edilizia, ha chiuso ilconpari a 5,3 milioni di euro, risultano in aumento del 7,6% rispetto al corrispondente periodo del 2023 (5 milioni di euro) per effetto dell'incremento dei Ricavi da locazione immobiliare legato all'aumento del tasso di occupazione.Il, è pari a 3,1 milioni di euro, in aumento del 32,4% rispetto al dato al 30 giugno 2023 (2,3 milioni di euro). Il Risultato netto della Gestione Finanziaria è negativo per 4,6 milioni di euro (negativo per 3,2 milioni di euro al 30 giugno 2023).Ildel Gruppo è stato negativo per 1,6 milioni di euro (negativo per 951 mila euro nel primo semestre 2023).L'è pari a 104,2 milioni di euro (162,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023). La riduzione è consequenziale all'operazione di aumento di capitale sociale conclusasi nel mese di gennaio 2024.