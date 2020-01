Crif, nel 2019 richieste mutuo e surroghe deboli

(Teleborsa) - A fronte di uncomplessivamentedelleitaliane, stimolate da condizioni di offerta estremamente appetibili e da tassi di interesse ai minimi,la componente deiha fatto segnare unaNello specifico, dall'ultimo aggiornamento del- che si fonda sul patrimonio informativo di, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da- emerge che dopo le robuste crescite dei mesi di ottobre e novembre, l'andamento delle richieste di mutui e surrogheha fatto segnare un eloquente, sospinto in particolare dalla ripresa deiche beneficiano di. Con questo dato si chiude così una fase caratterizzata da andamenti estremamente difformi, con il recupero dell'ultimo quadrimestre non sufficiente a compensare la flessione della prima parte dell'anno."L'anno appena concluso - commentaExecutive Director di CRIF - ha complessivamente visto una lieve contrazione delle richieste di mutui e surroghe ma lemostrano inequivocabiliQuesta dinamica, unitamente alla costante crescita dell'importo medio richiesto, rappresenta undopo una fase di debolezza del comparto. Vedremo se questo trend si consoliderà anche nei prossimi mesi, in un contesto in cui le condizioni di offerta sono destinate a mantenersi ancora favorevoli grazie a tassi di interesse ai minimi e a una rischiosità del credito alle famiglie decisamente contenuta".A livello di intero anno ildelle richieste di mutui e surroghe si è attestato a(133.458 euro l'importo medio nel mese di dicembre), in crescita delrispetto al 2018. A titolo di paragone,, nel 2010, l'importo medio si assestava intorno aiLa distribuzione delle richieste di mutuo per fasce di importo nel 2019 è rimasta pressoché stabile rispetto all'anno precedente, con lao che risulta ancora essere laitaliane, con una quota pari al. La classe al di sotto dei 75.000 euro, nella quale tipicamente si concentrano le richiestedi surroga e sostituzione, ha invece una incidenza pari al 24,0% del totale.Per quanto riguarda la distribuzione delle richieste per, nel 2019 lasi conferma in vetta alledegli italiani (con una quota pari a), seguita da quella tra i 26 e i 30 anni, con il 24,4%. Nel complesso, rispetto al 2018 si segnala una crescita del peso dei piani di rimborso tra i 26 e i 30 anni (+2,2 puntipercentuali) a differenza di un quasi equivalente calo di quelli tra i 6 e 10 anni. Nel 2010 la classe di durata tra 15 e 20 anni spiegava il 21,6% delle richieste, mentre era quella compresa tra 26 e 30 anni a risultare maggioritaria, con il 29,4% del totale.Analizzando la distribuzione delle interrogazioni in relazione all'età del richiedente, dall'ultimo aggiornamento del Barometro CRIF emerge uno scenario pressoché stabile rispetto all'anno precedente, con alche nel 2019 spiega il 34,5% del totale. Da rimarcare, però, ildelle richieste di mutuo presentate dagli, la cui incidenza arriva al 28,1% del totale.