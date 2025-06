NPE, Crif: stock in calo del 3,1% nel 2024 e più strategia nel mercato del credito

(Teleborsa) - Nel 2023 l’ammontare degli stock di(NPE)è diminuito del 9,7% rispetto al 2022, attestandosi a. Nel 2024 si è registrata una flessione più contenuta (-3,1%), portando gli stock a. Questo sta ad indicare che la riduzione degli NPE mostra un rallentamento rispetto al trend di decrescita iniziato nel 2023. Tuttavia, si registra un incremento nel, che passa da 13,4 miliardi di euro nel 2023 anel 2024; segnale di una pressione crescente nel comparto del credito.Un cambiamento significativo si registra anche nel, dove nel 2023 le transazioni sono più che raddoppiate, raggiungendo 16,2 miliardi di euro, rappresentando oltre il 50% delle transazioni totali di NPL. Nel 2024 questa crescita si consolida ulteriormente, confermandosi come il principale motore delle operazioni.È questo il quadro che emerge dalla settima edizione dell’realizzato da– società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione dei processi di Collection e di NPL Management – in partnership con Credit Village, che intende fornire una visione complessiva e aggiornata del mercato NPE."Il mercato sta dimostrando una capacità di adattamento straordinaria. Stiamo assistendo a un’evoluzione che porterà nuove opportunità per gli operatori del settore. Infatti, la crescente importanza del mercato secondario è la conferma che il comparto ha trovato un nuovo equilibrio. Nei prossimi mesi vedremo come questa trasformazione influenzerà le strategie future del settore finanziario", commenta, Analytics Manager di CRIBIS Credit Management.