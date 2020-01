Saipem, CDP conferma per secondo anno rating B per sostenibilità

Saipem

(Teleborsa) -si è vista confermare per ilil, ex Carbon Disclosure Project, l’organizzazione senza fini di lucro indipendente che offre agli investitori un sistema perIl rating, che è definito in una scala da D (minimo) a A (massimo), si basa sullain materia di lotta ai cambiamenti climatici.Il punteggio di Saipem è risultato, attestata invece attorno a un rating C. Un riconoscimento per l’dell'azienda nell'ambito dellaA questo proposito, Saipem vanta anche l'inclusione, confermata nel 2019, negli indici azionari di sostenibilitàRecentemente, Saipem ha inoltre pubblicato il documentoin accordo alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), che descrive come l’azienda e` equipaggiata pere il suole tematiche collegate al