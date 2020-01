Ghosn: non avevo alternative alla fuga, accusato di crimini non commessi

Renault

(Teleborsa) - "ostaggio di un sistema giudiziario che ha il 99,4% di condanne. Al posto mio chi non sarebbe scappato?". Lo ha affermato l'ex numero uno di Nissan-, in un'intervista a Repubblica da quando 14 mesi fa è stato arrestano in Giappone dopo la fuga da Tokyo lo scorso 29 dicembre . "I procuratori giapponesi, parte della dirigenza della Nissan e del governo - ha detto -. Mi hanno fatto un'imboscata, mi hanno colto di sorpresa. Con la fuga li ho colti di sorpresa io: non ho attaccato, ho contrattaccato"."Quando il mio mandato è stato rinnovato, all'inizio del 2018 - spiegato Ghosn - alcunichetramite me lovolesse prendere il. Hanno pensato che volessi una fusione, mentre io lavoravoper rendere l'alleanza irreversibile, ma senza fusione".L'ex amministratore delegato del gruppo automobilistico ha poi ammesso di avere "molti rimpianti tra gli altri quello di nonaver accettato l`offerta di Obama di guidare la General Motors". E guardando al proprio futuro ha riferito che le priorità sono: "Difendermi dalle accuse e ricostruire la mia reputazione".