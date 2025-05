Alternative Capital Partners SGR, Angelo Pappadà entra in CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società di gestione di fondi alternativi nata con la missione di coniugare principi ESG e investimenti alternativi innovativi a elevato impatto su ambiente ed economia reale, ha nominatodel Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027., dottore commercialista e revisore contabile specializzato in consulenza a intermediari bancari e finanziari, entra nel CdA in qualità di Consigliere Indipendente., avvocato cassazionista specializzata in diritto bancario e dei mercati finanziari, entra nel Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Effettivo."L'ingresso di Pappadà e Pagnoni permetterà ad ACP SGR didei due professionisti - si legge in una nota - Da una parte, grazie al lavoro di Pappadà nel campo della vigilanza con un focus specifico sulle questioni relative alla compliance e all'Anti Money Laundering (AML); dall'altra, grazie all'expertise di Pagnoni nel settore legale con particolare riguardo alla corporate governance e alle tematiche ESG e ICT (Dora)".Ildi ACP SGR è composto da: Valentina Zadra, nel ruolo di Presidente e Consigliere Indipendente; Emanuele Ottina, nel ruolo di Amministratore Delegato; Evarist Granata, nel ruolo di Consigliere Esecutivo; Michele Garulli, nel ruolo di Consigliere non Esecutivo; Carlo Durante, nel ruolo di Consigliere Indipendente; Rosa Cipriotti, nel ruolo di Consigliere Indipendente; Angelo Pappadà, nel ruolo di Consigliere Indipendente.