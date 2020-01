Leonardo brinda a Morgan Stanley

Leonardo

(Teleborsa) - Seduta euforica a Piazza Affari per il titolo, che registra un balzo del 2,89% a 11,225 euro per azione dopo la mossa dida 13,30 euro precedente, mantenendo la raccomandazione Overweight.Le azioni dell'azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, hanno toccato un massimo intraday a 11,245 euro, registrando una performance mensile positiva di oltre il 4%. In un anno il titolo ha guadagnato più del 40% del proprio valore in Borsa.