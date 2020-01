Abertis sempre più interessata alla portoghese Brisa

Atlantia

(Teleborsa) - Atlantia, Abertis ha messo gli occhi su BrisaEl Economista ha riferito che sia la controllata spagnola di Atlantia sia Globalvia avrebbero fatto offerte non vincolanti per l'acquisizione dell'80% di Brisa, società portoghese che opera nel settore dei trasporti. Il valore della quota? 1,45 mld di euro. Ma il conto potrebbe essere molto più salato, questo non preoccupa Mediobanca, società del gruppo, è, che gestisce ben 17 autostrade nel Paese.L'interesse era noto da tempo ma, secondo indiscrezioni, la hoding spagnola potrebbe arrivare adi euro, ben al di sopra degli 1,5 miliardi di cui si parlava un mese fa, dal momento che il valore di Brisa potrebbe arrivare a 3 miliardi di euro. La società, controllata al 52% dalla società di José de Mello, ha generato un fatturato di 746 milioni di euro nel 2018 e un EBITDA di 554 milioni.Oltre a Brisa, Abertis potrebbe fare una, una delle principali del paese sudamericano, ma di questo dossier non si conoscono maggiori dettagli.