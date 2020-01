Brasile, via libera a partnership Boeing-Embraer

Boeing

(Teleborsa) - Il Consiglio amministrativo per la difesa economica (CADE) del Brasile ha dato il suo via libera all'acquisto da parte delladel capitale (80%) di Embraer, azienda brasiliana di costruzione di aerei considerata il terzo produttore di velivoli civili su scala mondiale, dopo Boeing ePer l'organismo indipendente legato al ministero della Giustizia,che potrebbero essere causati dall'operazioneIl CADE ha analizzato lepreviste per la partnership strategica: l'acquisto da parte della Boeing dell'80% del capitale del settore dell'aviazione civile dell'Embraer e lafra le due aziende per la produzione di un aereo di trasporto militare, il KC-390, nella quale il socio americano controllerà il 49% e quello brasiliano il 51%.