Tesla in rally a Wall Street, titolo supera quota 900 dollari

Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 16,43%.A dare linfa al titolo del big californiano della auto elettriche sono alcune indicazioni positive giunte dagli analisti, la vigilia, che continuano a supportare le azioni anche nella seduta odierna, facendole arrivare oltre la soglia psicologica dei 900 dollari.In particolare,ha indicato il giudizio "buy" rivedendo al rialzo il target sul prezzo da 556 dollari a 808. Attualmente il titolo scambia a 911,89 dollari. A ciò si aggiunge la dichiarazione odierna di Catherine Wood, CEO di ARK Invest, secondo la quale "Tesla potrebbe arrivare a valere tra i 700 dollari e i 4.000 dollari in cinque anni" nello scenario base, superando i 1.000 miliardi di capitalizzazione.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 954,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 848. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.060,5.