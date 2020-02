Produzione industriale, nel 2019 flessione dell'1,3%. Primo calo dal 2014

(Teleborsa) -la produzione industriale è diminuitasia in termini grezzi che al netto degli effetti di calendario (nell'anno 2019 i giorni lavorativi sono stati gli stessi del 2018). Lo ha reso noto l'Istat sottolineando come, nel complesso dellaabbia mostrato una diminuzione rispetto all'anno precedente,"Tra i principali raggruppamenti di industrie - prosegue il commento - laUn lieve incremento ha caratterizzato, d'altra parte, la produzione di beni di consumo e di energia.Considerando l'evoluzione congiunturale dello scorso anno, si e' registrato un aumento solo nel primo trimestre (al netto dei fattori stagionali), mentre nei successivi si sono avute continue flessioni, con un calo piu' marcato negli ultimi tre mesi dell'anno. Anche la dinamica tendenziale dell'indice corretto per gli effetti di calendario e' stata negativa per quasi tutti i mesi del 2019".- Asi stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del, mentre per l'indice corretto per gli effetti di calendario si stima una flessione, in termini tendenziali, del. I giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di dicembre 2018 .Nel complesso delil livello della produzione registra una flessionerispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile mostra marcate diminuzioni congiunturali in tutti i comparti; pertanto variazioniSu base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a dicembre 2019 si registrano accentuate diminuzioni per i beni intermedi (-6,6%), l'energia (-6%) e i beni strumentali (-4,7%); un decremento più contenuto si osserva per i beni di consumo (-0,8%).i tendenziali sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+5,3%), l'industria alimentare, bevande e tabacco (+2,9%) e le altre industrie (+1,1%). Tra i rimanenti settori le maggiori flessioni si registrano nelle industrie (-10,4%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-9,3%) e nella fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (-7,7%).