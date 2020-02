Air Italy, Ryanair: "Non ci interessano slot ma possibilità assunzione personale"

(Teleborsa) - Chi attendeva annunci clamorosi da parte di Ryanair sulla vicenda Air Italy è rimasto deluso.nella conferenza stampa convocata oggi a Milano, mettendo a tacere, così, le voci circolate nelle scorse ore di un possibile interesse della low cost irlandese nei confronti di Air Italy. "Non siamo stati approcciati dao dalla, con cui siamo sempre in contatto. Non è responsabilità della Sardegna rimpiazzare Air Italy, al massimo del" ha spiegato O'Brien affermando che "forse quando il Qatar ha investito in Air Italy non si aspettava che Alitalia sarebbe sopravvissuta così tanto". "Air Italy – ha aggiunto – non ha slot interessanti.lo riteniamo eccessivamente caro e non ci sono altri slot che meritino di essere comprati" ha aggiunto il Coo confermando cheParlando con i giornalisti"Certamente conosciamo dei piloti, sono ben preparati. Se aumentiamo il numero di aeromobili ci sarà certamente lavoro per Air Italy", ha affermato spiegando cheIl Coo di Ryanair ha annunciato cheDifficilmente – ha aggiunto – avverrà per l'estate ma ci stiamo lavorando". A Olbia la quota di Air Italy è un quarto e – ha spiegato O'Brien – siamo intenzionati a coprire questo gap trovando gli aeromobili e le condizioni giuste. Quanto accaduto è indipendente da quanto deciso da Ryanair".Per "accogliere i clienti di Air Italy i cui voli sono stati cancellati"disponibili da febbraio a maggio. Le tariffe – ha fatto sapere la Compagnia in una nota diffusa in mattinata – riguardanononché leTra lefigurano, invece,che sarò servita da entrambi gli aeroporti. Evidente, inoltre, la crescita significativa sulla Sardegna proprio da Malpensa.