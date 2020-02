Alstom annuncia acquisizione Bombardier Transportation

Alstom

(Teleborsa) -annuncia di avercon la canadese(CDPQ) per. La compagnia francese aveva confermato ieri solo l'esistenza di trattative senza dare ulteriori dettagli Ilper l'acquisizione del 100% delle azioni di Bombardier Transportation saràDal canto suo, laricevuti in contanti con la vendita della sua quota in Bombardier Transportation, più, confermando la sua forte fiducia nella logica strategica e nel potenziale di creazione di valore della business combination.Dopo la transazione,di euro e undi euro. Alstom è già uno dei principali operatori nel settore ferroviario, con un portafoglio ordini record di 40 miliardi e 8,1 miliardi di vendite annuali al 31 marzo 2019. Dal canto suo Bombardier Transportation è un attore di riferimento nel trasporto ferroviario globale con un portafoglio ordini di 32 miliardi di euro e vendite di 7,4 miliardi di euro a dicembre 2019."Sono molto orgoglioso di annunciare l'acquisizione di Bombardier Transportation,globale nel mercato in forte espansione della mobilità", ha affermato., che ricorda l'importanza di aver acquisito Bombardier, in grado di portaree darecon "piattaforme tecnologiche aggiuntive"Alstom, annunciando l'acquisizione, ricorda che le due società operano in unche dovrebbeannuoe che il mercato ferroviario dovrebbe raggiungere un. Una dinamica dominata dallae da una forte spinta alladella mobilità. In Europa, la Commissione europea ha fissato obiettivi molto ambiziosi in termini di riduzione di CO2 e diversi paesi hanno annunciato ingenti investimenti nel settore ferroviario.L'Aggregazione creeràe Alstom stima sinergiedi euro nell'arco di 4-5 anni. A seguito di una maggiore efficienza e di un profilo operativo più solido, si prevede che laper gli azionisti di Alstom.Inoltre, sono state identificate sinergie tangibili ed eseguibili e Alstom ha in programma di fornire sinergie per i costi di gestione di 400 milioni di euro nell'anno 4-5.A seguito di una maggiore efficienza e di un profilo operativo più solido, si prevede che la transazione sarà accresciuta da EPS a due cifre dalla chiusura del secondo anno6 per gli azionisti di Alstom, in Canada, collocando a Montreal il quartier generale di Alstom of the Americas.