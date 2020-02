Nexi prosegue trend al rialzo in Borsa

Nexi

(Teleborsa) - Buona giornata per, che scambia in rialzo dello 0,70% in Borsa, confermando il trend positivo accennato nell'ultimo periodo,. A sostenere le azioni della big italiana nelle carte di credito e di pagamento la possibilità di accordi transnazionali e le voci di un'unione con SIA.In attesa di novità o conferme, il mercato continua a spingere sui pagamenti digitali, ben visti dal Governo, ignorando anche il semi-allarme lanciato da: la leader statunitense ha ammesso che prevede un calo dei ricavi nel 1° trimestre del 2-3% e nel 2020 una crescita nella parte bassa del range atteso del 10-15%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 15,13 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 14,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 14,54.