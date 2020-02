Commercio estero in deficit a gennaio. Import in aumento più dell'export

(Teleborsa) -, che fa emergere(-586 milioni a gennaio 2019), dovuto anche ad una normale stagionalità. Al netto di questa componente il saldo e` positivo per 3.306 milioni. Aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +2.719 milioni per gennaio 2019 a +3.319 milioni per gennaio 2020)."L’aumento dell’verso i paesi extra Ue registrato a gennaio 2020, su base sia mensile sia annua- spiega l'Istituto - è influenzato da movimentazioni occasionali di elevato impatto) verso gli Stati Uniti; queste contribuiscono da sole a spiegare per circa 3 punti percentuali l’incremento tendenziale dell’export nazionale verso i paesi extra Ue. La dinamica sia congiunturale sia tendenziale delle(quest’ultima torna a essere positiva da luglio 2019) è in larga misura imputabile all’aumento degli acquisti di".A gennaio 2020, per entrambi i, si stima un marcato aumento congiunturale, più ampio per lerispetto alle. L’incremento congiunturale dell’export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, in particolare energia (+13,6%), beni strumentali (+9,5%) e beni di consumo non durevoli (+4,5%). Dal lato dell’import, si rilevano aumenti su base mensile per energia (+13,2%), beni strumentali (+8,9%), beni di consumo non durevoli (+6,0%) e beni intermedi (+2,9%), mentre sono in diminuzione gli acquisti di beni di consumo durevoli (-1,1%)., la dinamica congiunturale delleverso i paesi extra Ue è negativae imputabile ai cali registrati per tutti i raggruppamenti principali di industrie, i più ampi per beni strumentali (-4,6%) e beni di consumo durevoli (-3,6%). Nello stesso periodo, anche per le, si rileva un calo congiunturalecui contribuiscono tutti i raggruppamenti e, in particolare, i beni intermedi (-2,5%), i beni di consumo non durevoli (-2,2%) e i beni strumentali (-1,9%).A gennaio 2020, lesono in netto aumento anche. L’incremento è rilevante per energia (+24,5%) e beni strumentali (+10,1%). Leregistrano un aumento, determinato da energia (+11,0%), beni di consumo non durevoli (+6,2%) e beni strumentali (+3,8%). A gennaio 2020 l’export verso Turchia (+35,1%), Giappone (+33,1%), paesi OPEC (+16,0%) e Stati Uniti (+9,5%) è in forte aumento. In diminuzione, le vendite di beni verso India (-15,2%), Cina (-11,9%) e paesi MERCOSUR (-4,1%). Quanto agli acquisti, quelli da Medio Oriente (+17,3%), Stati Uniti (+15,7%), India (+11,7%), paesi ASEAN (+7,1%) e paesi OPEC (+6,8%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni dai paesi extra Ue. In diminuzione gli acquisti da paesi MERCOSUR (-32,9%), Russia (-27,4%) e Svizzera (-3,1%).