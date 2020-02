Rottamazione- ter, rata in scadenza. Proroga per "zona rossa"

(Teleborsa) -con laper oltre un milione di contribuenti: oggi, vtermine stabilito dalla legge per il versamento della rata prevista dal piano dei pagamenti già comunicato nei mesi scorsi agli interessati e disponibile in copia, con i- La cosiddetta rottamazione-ter prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo (affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) versando lePer lenon si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.- Occhio però a rispettare i termini di scadenza delle rate per mantenere i benefici della "rottamazione" che altrimenti verrebbero meno iLa legge prevede infatti che iloltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determinail debito non potrà essere più rateizzato e lSi diceva, oltre uni contribuenti in regola con le precedenti scadenze e interessati al pagamento della rata del 28 febbraio. Nella classifica per regione, troviamo in testa ilcontribuenti chiamati alla cassa, seguito dalla- Slitta invece alil pagamento per i Comuni, cioè in quei, attualmente alle prese con