Pubblicato bando per la vendita di Alitalia

(Teleborsa) - Sul sito dellaè stato pubblicato il, con invito a manifestare interesse per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-Sai e Alitalia cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria.Le manifestazioni di interesse dovranno essere comunicate entro il 18 marzo e potranno riguardare sia le attività aziendali complessive, intese come Lotto Unico, oppure distintamente i. Nel bando viene precisato che, in caso di offerte risultanti equivalenti a seguito di valutazione, saranno privilegiate le offerte rivolte al Lotto Unico.